Olaylı maçta sahaya ilk giren maskeli taraftarın kim olduğu ortaya çıktı! Yurt dışından gelmiş

19 Mart 2024 17:44 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:45

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında pazar günü Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Papara Park Stadyumu'nda ortalık savaş alanına döndü.

Sarı-lacivertli futbolcuların orta sahadaki galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girdi. Sahaya inen taraftarlardan biri de eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli oyunculara doğru saldırmaya çalıştı.

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEMEYE ALDI

Polis ekipleri, yaşanan olaylara ait çok sayıda kamera kaydını incelemeye başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahada meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre, 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınan taraftarlar arasında; sahaya ilk atlayan maskeli H.Ç., Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle sarı-lacivertli oyunculara doğru koşan E.T. ile müsabaka sonrası sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı.

ARKADAŞLARIYLA ALMANYA'DAN GELMİŞ!

Yaşanan olaylı derbinin yankıları sürerken, girdiği sahada yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçelilere doğru koşan şahsın başka bir kişinin Passolig kartıyla maça girdiği ifade edildi.

Tribünden atlayıp, yeşil zemine ilk giren maskeli taraftar H.Ç.'nin ise Almanya’dan bazı arkadaşlarıyla kente gelerek stadyuma girdiği kaydedildi.

MAÇTAN ÖNCE YUMRUKLU FOTOĞRAF

Polisin Yomra ilçesinde yakalayarak gözaltına aldığı maskeli H.Ç.’nin maçtan dakikalar önce arkadaşlarıyla birlikte maskesiz ellerini yumruk şeklinde yaparak poz verdiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşıldığı da ortaya çıktı.

3'Ü MÜFETTİŞ 5 KİŞİLİK BAKANLIK EKİBİ GÖREVDE

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edileceği belirtilirken, İçişleri Bakanlığı 3’ü müfettiş 5 kişilik heyeti, Trabzon'a görevlendirdi.

Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayları soruşturmak üzere Trabzon'a ulaşan heyet, gün içinde müsabaka öncesi ve sonrası alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını araştıracak.

Stadyumdaki tüm güvenlik kamera görüntülerini de izleyecek olan heyet, 12 şüphelinin ifadelerini inceleyip, saha olaylarının birileri tarafından organize edilip, edilmediğini araştıracak.