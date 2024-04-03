Olaylı maçta tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

03 Nisan 2024 18:26 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:29

PFDK tarafından Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verildi

PFDK tarafından Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama ve 3 milyon 112 bin TL para cezası verildi

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Hasan Ç, Engin T, Kadir O. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

TAHLİYE KARARINA RET

Cumhuriyet savcısı, Hasan Ç. ve Kadir O'yu tahliye, diğer tutukluları mevcut halinin devamı talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, itirazın reddine ve şüphelilerin mevcut halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Maç sonrası sahaya ilk atlayan maskeli Hasan Ç. ve korner direğiyle futbolculara doğru koşan Engin T'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli 20 Mart'ta çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K'nin ise sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta tahliyesine karar verilmişti.