Panathinaikos, Maksimovic'i transfer etti

21 Mart 2024 15:23 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:25

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos, İspanya'nın Getafe takımından Sırp futbolcu Nemanja Maksimovic'i transfer etti.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Panathinaikos Kulübü, takımıyla sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek Maksimovic ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Slovenya'da Domzale, Kazakistan'da Astana, İspanya'da Valencia formaları giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de Getafe'ye transfer oldu. Getafe kariyerinde 213 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 9 gol kaydetti.

Maksimovic, Sırbistan Milli Takımı'nda ise 48 kez görev yaptı.