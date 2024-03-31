PAOK'a kaybeden Panathinaikos yara aldı! Fatih Terim yabancı hakeme tepki gösterdi

31 Mart 2024 22:11 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:12

Yunanistan Şampiyonluk Turu karşılaşmasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi PAOK 3-2 kazanmayı başardı.

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kiril Despodov, 37. dakikada Brandon Thomas ve 89. dakikada penaltıdan Stefan Schwab kaydetti. Panathinaikos'un golleri 37 ve 90+3'ncü dakikada Bernard'dan geldi.

Pana'da Palacios 83. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

FATİH TERİM'İN EKİBİ ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA YARA ALDI!

Bu sonuçla birlikte PAOK, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alarak 63 puana yükseldi. Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ise 59 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Panathinaikos, evinde AEK'i ağırlayacak. PAOK ise Lamia'yı konuk edecek.

TERİM'DEN YABANCI HAKEM TEPKİSİ!

Fatih Terim maçın Danimarkalı hakemi Mikkel Redder'e tepki gösterdi.

Terim maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakemlerden genelde bahsetmem ama Yunan Ligi kalitesiz hakemleri hak etmiyor. Maçın sonuna sadece 4 dakika vermeye utanır insan. Kırmızı kart ve çaldığı fauller hakkında bir şey söylemiyorum. Eğer böyle yabancı hakem göndereceklerse göndermesinler. Danimarka'nın en kötü hakemi buraya geldi." ifadelerini kullandı.