Parasının ödenmediğini iddia etmişti… Murat Sancak, Niang tartışmasına son noktayı koydu: Ödeme listesini paylaştı

04 Ocak 2024 13:42 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 13:44

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da son günlerde ödeme krizi gündemde. Bazı futbolcular yönetime sitem ederken, Murat Sancak bu tartışmalara katılan isimlerden biri oldu.

Onyekuru ile yaşanan tartışma henüz kısa süre soğumamışken şimdi de M’Baye Niang sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ödemelerinin geç yapıldığı için mutsuz olduğunu dile getiren Niang’a, başkan Murat Sancak’tan cevap gecikmedi.

ÖDEME LİSTESİNİ PAYLAŞTI

T24’ün aktardığına göre Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ücretini alamadığını iddia eden M'Baye Niang'a yapılan ödemeleri paylaştı.

Niang Fransız basınına yaptığı açıklamada "Beni zorlayan bazı ödeme sorunları var. Bazı gecikmeleri kabul edebilirsiniz ama bu dört aya kadar uzadı. Bir kısmını halletmiş olsalar bile bu benim sahaya odaklanmamı engelliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Sancak ise sosyal medya hesabından Senegalli futbolcuya yanıt vererek "Yalan söylüyorsun, bir Euro alacağın yok. Alacağın olsaydı, sözleşmeni feshedip gidebilirdin. O yüzden gitmek istediğini söyleyince 'Bonservis getir, git' dedik. Uğurlar ola, dört gözle teklifleri bekliyoruz" paylaşımını yapmıştı.

Murat Sancak bugün ise M'Baye Niang'a yapılan ödemeleri gösteren bir tablo paylaştı. Böylece tartışmalara da son nokta koyuldu.