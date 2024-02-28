Performansıyla Almanya'ya damga vuran Can Uzun milli takım tercihini yaptı!

28 Şubat 2024 13:23 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 13:25

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla Almanya'yı sallayan Can Uzun milli takım tercihini yaptı.

HAMİT ALTINTOP İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Futbol Federasyonu'nun da genç oyuncu için yoğun çaba sarf ettiği Can Uzun, geçen günlerde TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya geldi.

TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN YANA KULLANDI!

Habertürk'te yer alan habere göre; 18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana yaptı.

MONTELLA MARTTA KADROYA ÇAĞIRACAK

22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile özel karşılaşmalar yapacak olan A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın da Can Uzun'u aday kadroya çağırmayı planladığı belirtildi.

"HAYALİM MİLLİ TAKIMDA FORMA GİYMEKTİ"

Can Uzun daha önce verdiği röportajda "Soykan Başar, babamı arayarak Türk Milli Takımı'nda oynamak isteyip istemediğimi sormuştu, ben de çok sevinmiştim. Hayalim Milli Takım'da forma giymekti. Bu formayı giydiğim için çok gururluyum" ifadelerini kullanmıştı.

22 MAÇTA 14 GOL-3 ASİST

Bu yaz üç büyüklerin de gündemine gelen 18 yaşındaki golcü, Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de çıktığı 22 maçta 14 gol atarken 3 de asist yaparak takımına büyük katkı sağladı.

Türkiye U17 Milli Takımı formasını da 12 kez terleten Can, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol attı.