PFDK sevkleri açıklandı! Süper Lig detayı dikkat çekti

19 Mart 2024 21:45 - Güncelleme : 19 Mart 2024 21:46

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkler yapıldı.

Yapılan sevklerde olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı dahil hiçbir Trendyol Süper Lig müsabakası hakkında açıklama yapılmadı.

Kapsamlı incelemenin devam etmesi sebebiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda dair bir sevk yapılmadı. PFDK sevklerinin yarın yapılması bekleniyor.

PFDK SEVKLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan açıklamada tam 28 maddelik sevk maddeleri açıklandı. Yapılan açıklama şu şekilde:

1- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 15.03.2024 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-KOCAELİSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- EYÜPSPOR Kulübü futbolcusu SAMUEL SAIZ ALONSO’nun 16.03.2024 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-EYÜPSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BOLUSPOR Kulübü’nün 17.03.2024 tarihinde oynanan BODRUM FK-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MUHAMMED ALİ KANIÇOK’un 17.03.2024 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-TUZLASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ALTAY Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2024 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu METİN AKPUNAR’ın 17.03.2024 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Kulübü’nün 17.03.2024 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 16.03.2024 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-İSKENDERUNSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT AKAN’ın 17.03.2024 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-BELEDİYE DERİNCE SPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.