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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 18:01

PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcular Adana Demirspor maçında forma giyebilecek mi?

Olaylı Trabzonspor maçının ardından PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcular Osayi Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor maçında forma giyebilecek mi? İşte cevabı...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
PFDK&#039;ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcular Adana Demirspor maçında forma giyebilecek mi?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler duyuruldu.

OSAYİ-OOSTERWOLDE VE İRFAN CAN, PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcular Adana Demirspor maçında oynayabilecek mi? - 1. Resim

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEKLER

Fenerbahçeli 3 futbolcunun PFDK'ya olan sevkleri tedbirsiz olarak gerçekleştirildiği için, Osayi Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyebilecek.

CEZALAR MAÇTAN ÖNCE AÇIKLANIRSA DURUM DEĞİŞİR

Ancak PFDK, çarşamba günü maçın oynanacağı saate kadar toplanır ve futbolculara ceza verilen cezaları açıklarsa oyuncular bu müsabakada forma giyemeyecek. 

Sevklerin açıklanmasının ardından kulüplerin 48 saat savunma süresi var. PFDK, bundan önce yapılan uygulamada yapılan sevklerle ilgili kararını perşembe günleri açıklıyordu.

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Kaynak: TGRT Haber
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