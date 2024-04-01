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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 20:51 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:54

Rade Krunic'e İtalyan devi kanca attı!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Rade Krunic'e İtalyan ekibi talip oldu. Transfer gerçekleşirse sarı-lacivertliler, Milan'a 4.6 milyon Euro ödemekten kurtulacak. İşte detaylar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Rade Krunic&#039;e İtalyan devi kanca attı!

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic için sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE KRUNİC MÜJDESİ!

Takvim'in haberine göre; Rade Krunic'e İtalyan kulübü Lazio talip oldu.

Bosna Hersekli futbolcu Lazio'ya transfer olursa Fenerbahçe, Milan'a 4.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemekten de kurtulacak.

IGOR TUDOR İSTİYOR

Bir dönem Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor'un Lazio'nun başına geçmesinin ardından Hırvat teknik adam, sezon sonunda yapılmasını istediği transferlerin listesini yönetime sundu.

Bu listede Krunic'in de olduğu ifade edildi.

13 MAÇTA GOL VE ASİST YAPAMADI

Fenerbahçe'de 13 maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic gol veya asist üretemedi.

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Kaynak: TGRT Haber
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