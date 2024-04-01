Rade Krunic'e İtalyan devi kanca attı!

01 Nisan 2024 20:51 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 20:54

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic için sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'YE KRUNİC MÜJDESİ!

Takvim'in haberine göre; Rade Krunic'e İtalyan kulübü Lazio talip oldu.

Bosna Hersekli futbolcu Lazio'ya transfer olursa Fenerbahçe, Milan'a 4.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemekten de kurtulacak.

IGOR TUDOR İSTİYOR

Bir dönem Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor'un Lazio'nun başına geçmesinin ardından Hırvat teknik adam, sezon sonunda yapılmasını istediği transferlerin listesini yönetime sundu.

Bu listede Krunic'in de olduğu ifade edildi.

13 MAÇTA GOL VE ASİST YAPAMADI

Fenerbahçe'de 13 maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic gol veya asist üretemedi.