Başakşehir ile Adana Demir puanları paylaştı

06 Ocak 2024 16:28 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 18:16

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'i ağırladı. Hakem Turgut Doman'ın düdük çaldığı mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 20'ye, Adana Demirspor ise 28'e yükseltti.

JOSEF DE SOUZA TRİBÜNDE

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Çin ekiplerinden Beijing Guoan’dan Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’yı geçtiğimiz pazartesi günü kadrosuna katmıştı. Josef, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında turuncu-lacivertlilerin Adana Demirspor'u konuk ettiği müsabakayı tribünden takip etti.

Karşılaşmayı, A Milli Takım'ın yardımcı antrenörleri Daniele Russo ve Selçuk Şahin ile atletik performans antrenörü Vural Durmuş da izledi.

34 yaşındaki futbolcu, daha önce Süper Lig’de 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023 yıllarında ise Beşiktaş forması giydi.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Piatek’in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yakın kale direğinin dibinden dışarı gitti.

31. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ba’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

42. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Sarı, kaleyi cepheden gören pozisyonda, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan sağına uzanıp kornere çeldi.

Aynı dakikada Adana Demirspor yine etkili geldi. Sağ kanattaki Yusuf Sarı'nın arka direğe ortasında altıpas önünde Akintola topla buluştu. Akintola'nın sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+1. dakikada Adana Demirspor'un sağ taraftan Yusuf Sarı ile kullandığı kornerde altıpas önünde Cisse topa kafayı vurdu. Yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Volkan kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada Başakşehir savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Akintola, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Akintola'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

70. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasının önünde topla buluşan Lima, ceza sahasında uygun pozisyondaki Piatek'e pasını gönderdi. Piatek'in sağ çaprazdan uygun pozisyonda şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadele golsüz eşitlikle tamamlandı.