Rizespor üç attı üç aldı
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Karadeniz ekibi 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı Bakata (k.k.), Zeqiri, Olawoyin'in golleriyle 3-1 kazandı. Paşa'nın tek golü Sorescu'dan geldi.
Bu sonuçla Rizespor puanını 42'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Hojer'in savunmanın arkasına ara pasında hareketlenen Minchev'in ceza sahası içerisine soldan girdikten sonra yerden şutunda, kaleci Nita yatarak topu kontrol etti.
25. dakikada Dragus'un ara pasında sol taraftan ceza sahası içerisine giren Sorescu'nun çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan soluna iyi uzanarak topu çelmeyi başardı.
27. dakikada Shelvey'in orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Akintola'nın ceza sahası çizgisi üzerinde kontrol edip vuruşunda, kaleci Nita iki hamlede topu kontrol etti.
40. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Sorescu'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra plase vuruşunda, filelere gitmekte olan topu Emirhan Topçu ayak koyarak kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
51. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası dışından Alexandru Maxim’in sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topun sahibi oldu.
54. dakikada topla buluşan Deian Sorescu’nun ceza sahası içinden yaptığı vuruş ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
56. dakikada ceza sahası dışında topu önüne alan Monteiro’nun sert şutunu kaleci Gökhan Akkan kurtardı.
64. dakikada korneri kullanan Casper Hojer’in ortasında Emirhan Topçu’nun kafasından seken top, Gaziantep FK oyuncusu Salem Mbakata’ya çarparak filelerle buluştu. 1-1
69. dakikada Çaykur Rizesporlu İbrahim Olawoyin’in ceza sahası dışından vuruşunda seken topta Emirhan Topçu’nun rövaşatasını kaleci kurtardı. Topu almak için koşan Martin Minchev, kaleci Florin Nita’nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
70. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Jonjo Shelvey meşini yuvarlağı auta attı.
84. dakikada Altin Zeqiri’nin kornerden yaptığı ortasını kafayla karşılayan İbrahim Olawoyin’in vuruşu ile top filelerle buluştu. 2-1
90+6. dakikada Gökhan Akkan’ın degajıyla topu önüne alan Altin Zeqiri, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
Mücadeleyi Rizespor 3-1 kazandı.