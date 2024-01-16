Roma'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

16 Ocak 2024 11:50 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 11:52

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mourinho'nun ani vedası İtalyan basınında da sürpriz olarak değerlendirildi.

Roma ile 2021-2022 UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayan 60 yaşındaki teknik adam, ligde gösterilen performansla beklentilerin altında kaldı.

9. SIRAYA KADAR GERİLEDİ

Seria A'da oynadığı son maçta Milan'a deplasmanda 3-1 kaybeden Roma'da galibiyet hasreti 3 maça çıkmıştı.

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Mourinho ve öğrencileri, 29 puanla 9.sırada yer alıyor.

İtalyan ekibinin başında 138 karşılaşmaya çıkan Mourinho, 1.70 puan ortalaması yakaladı.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR

Suudi Arabistan ekiplerinin yoğun ilgi gösterdiği Mourinho'nun gelecek sezon için gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı da belirtiliyor.