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11 Mart 2024 13:02 - Güncelleme : 11 Mart 2024 13:14

Sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün durumu belli oldu. Galatasaray maçına yetişecek mi?

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak yıldız stoperin Süper Kupa finaline yetişmesi bekleniyor.

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Sakatlanan Çağlar Söyüncü&#039;nün durumu belli oldu. Galatasaray maçına yetişecek mi?
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü, Sakatlık

Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.Ligde 31. haftada iç sahada oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasını da kaçırma ihtimali bulunan Çağlar'ın 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaline yetişmesi bekleniyor.

  

 

 

Kaynak: TGRT Haber
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