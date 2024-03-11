Sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün durumu belli oldu. Galatasaray maçına yetişecek mi?

11 Mart 2024 13:02 - Güncelleme : 11 Mart 2024 13:14

Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.Ligde 31. haftada iç sahada oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasını da kaçırma ihtimali bulunan Çağlar'ın 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaline yetişmesi bekleniyor.