Sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün durumu belli oldu. Galatasaray maçına yetişecek mi?
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi. En az 3 hafta sahalardan uzak kalacak yıldız stoperin Süper Kupa finaline yetişmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'ye Konferans Ligi'nde oynanan Union Saint-Gilloise maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Çağlar Söyüncü'nün sol uyluk hamstring kas grubunda orta şiddetli yırtık tespit edildi.
GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?
Çağlar'ın Trabzonspor ve Union SG maçlarında oynayamayacağı belirtilirken, sahalardan en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.Ligde 31. haftada iç sahada oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasını da kaçırma ihtimali bulunan Çağlar'ın 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finaline yetişmesi bekleniyor.