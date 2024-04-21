Samandıra'da Fred seferberliği! İsmail Kartal tek tek anlattı

21 Nisan 2024 11:31 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 11:33

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynanan kritik maçta Fred'i oyundan alan teknik direktör İsmail Kartal'ın bu kararı tepkilere neden olmuştu.

Oyundan alınırken bu karara anlam veremeyen Fred, İsmail Kartal'a "Why(neden)" diyerek tepkisini göstermişti.

FRED, KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre; Kritik Olympiakos maçında oyundan çıkarılmasına anlam veremeyen Fred, Samandıra'da İsmail Kartal ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

İSMAİL KARTAL: "TEK AMACIM SENİ KORUMAKTI"

62 yaşındaki hoca, Sambacı'yı sıcak karşılayıp sebeplerini tek tek anlatarak oyuncusunun gönlünü aldı. "Benim tek amacım seni korumaktı" dediği ifade edilen İsmail Kartal, Fred'i kendine getirdi.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK KRİTİK MAÇLAR VAR"

Kartal, "Önümüzde çok kritik maçlar var ve sen de kritik bir sakatlıktan çıktın. Olympiakos maçında sana daha fazla yüklenseydik sakatlığın yeniden ortaya çıkabilirdi. Sana karşı asla bir ön yargım yok ve senin sağlığını düşündüm." şeklinde konuştu.

"YAZILANLARA SAKIN BAKMA"

Tecrübeli hoca, "Yazılanlara sakın bakma. Kalan 6 haftada senden şampiyonluk performansı bekliyorum ve bu yüzden de sağlıklı kalman için bu hamleyi yaptım." ifadelerini kullandı.