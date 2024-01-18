Samet Akaydın forvet oynadı Fatih Terim'in Panathinaikos'u Olympiakos'u eledi

18 Ocak 2024 09:36 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 09:37

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda Olympiakos'u saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı.

SAMET AKAYDIN FORVETTE BAŞLADI!

Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Samet Akaydın, 106. dakikada sakatlanan forvet Sporar'ın yerine oyuna dahil oldu. Sakatlık nedeniyle Panathinaikos'ta hücum oyuncusu kalmayınca, Samet Akaydın oyunda olduğu sürede forvet pozisyonunda oynadı.

KAZANANI PENALTI ATIŞLARI BELİRLEDİ

Uzatma bölümündeki iki devrede de gol sesi çıkmayınca karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.

Panathinaikos'ta Mladenovic, Olympiakos'ta ise Carvalho ve Camara penaltılarda golü bulamayan isimler oldu.

Penaltı atışları sonucunda rakibine 7-6 üstünlük kuran yeşil-beyazlı takım, ezeli rakibini kupanın dışında bırakırken çeyrek final biletini de kaptı.