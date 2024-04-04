Samsun'da kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor golsüz berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk etti. Mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonuçla Samsunspor puanını 37'ye, Pendikspor'a ise 30'a yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada misafir takımın atağında Lusamba'nın pasında Halil Akbunar ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
27. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın sol çaprazdan altıpas içine yerden pasında Moundilmadji'nin ön direkte ayağının ucuyla dokunduğu top, defansa çarparak kornere gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.
49. dakikada Samsunspor atağında, Ntcham'ın ortasına altıpas içinde iyi yükselen Alim Öztürk topa kafayı vurdu. Kaleci Erdem Canpolat çizgi üzerinden son anda meşin yuvarlağı çeldi.
52. dakikada misafir takımın atağında Thiam'ın ara pasında ceza sahası içinde Umut Nayir, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, Okan Kocuk'un ayaklarından döndü.
63. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Moundilmadji'nin ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat'ın parmaklarının ucuna değen meşin yuvarlak direğe çarparak kornere çıktı.
86. dakikada Pendikspor'un atağında Midtsjö'nün ceza sahasına ortasına iyi yükselen Diaby'nin kafa vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu son anda direk dibinde bloke etti.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.