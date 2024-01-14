Samsunspor evinde rahat kazandı

14 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 17:58

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 2-0 kazanmayı bildi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Van Drongelen ve Holse'den geldi. Sivasspor'da Koita, 60. dakikada direkt kırmızı kart görerek atıldı. Samsunspor'da ise Dimata, 89. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Samsunspor puanını 21'e yükseltti. Sivasspor ise 25 puanda kaldı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Karşılaşma öncesi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin adı tek tek anons edildi. Taraftarlar şehitlerin adı okunurken 'burada' diye tezahürat yaptı.

SAMSUNSPOR SAHAYA SİYAH PANKART İLE ÇIKTI

Sahaya ısınmak için çıkan iki takım futbolcularının üzerinde 'başımız sağ olsun' tişörtleri yer aldı.

Samsun ekibi karşılaşmaya siyah pankart ile çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Holse'nin sol çaprazdan ortasında Alim Öztürk'ü göğsü ile topu Van Drongelen'e indirdi. Hollandalı futbolcu, ceza saha dışından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada Samsunspor mutlak bir gol kaçırdı. Fofana'nın pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Moundilmadji kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağına çarparak oyun alanına geri döndü.

31. dakikada ev sahibi takımın atağında Bennasser'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, ağlara giden topu son anda çizgi üzerinden parmaklarıyla kornere çeldi.

36. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda ceza saha içinde topla buluşan Fofana, Alaaddin Okumuş'tan sıyrıldıktan sonra yerden ortaladı. Arka direkte bomboş pozisyondaki Holse, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

İlk yarı Samsunspor, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.