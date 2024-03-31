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31 Mart 2024 14:34 - Güncelleme : 31 Mart 2024 14:36

Sandıkta TFF ve MHK'ye istifa çağrısı!

31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan TFF'ye istifa çağrısı çıktı. Paylaşım kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Sandıkta TFF ve MHK&#039;ye istifa çağrısı!

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya giden vatandaşlardan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sandık başına giden bir seçmenin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

SANDIKTA TFF VE MHK'YE PROTESTO!

Bir seçmen sandık başında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) protesto etti.

Bir kağıda "TFF ve MHK istifa" yazısını yazarak oy zarfının içine koyan seçmen kendi oyunu geçersiz hale getirdi.

İşte o paylaşım:

Sandıkta TFF ve MHK'ye protesto! - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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