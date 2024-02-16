Şehit polis Fethi Sekin'in hayali gerçek oldu! Oğlu Galatasaray'a imza attı

16 Şubat 2024 10:08 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 10:34

Terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği hain saldırıyı canı pahasına önleyen kahraman polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay babasının istediği takıma transfer oldu.

TOLUNAY SEKİN GALATASARAY'DA

Galatasaray, kahraman şehit polis Fethi Sekin'in 2006 doğumlu oğlu Burak Tolunay Sekin'i Altay'dan transfer etti.

Forvette oynayan Burak Tolunay, bu sezon Altay U19 Takımı'yla 7 maça çıktı. Bunların birinde ilk 11'de forma giyerken, 6'sında sonradan oyuna girdi ve toplamda 182 dakika süre aldı.

"BENİ GALATASARAY'DA GÖRMEK İSTERDİ"

Burak Tolunay, 2021 yılında verdiği bir röportajda, babası Fethi Sekin'in şehit olmadan önce kendisini her zaman desteklediğini söyleyerek, "Babam benimle gurur duyardı diye düşünüyorum. O beni Galatasaray'da görmek isterdi." ifadelerini kullanmıştı.