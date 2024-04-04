Şenol Güneş sürprizi: Geri dönüyor! "Meydan okumayı kabul ederim"

04 Nisan 2024 18:47 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:48

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, Güney Kore'de yayın yapan KBS'e çarğıcı açıklamalarda bulundu.

Güneş, Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştırmak dolayı memnun olacağını belirtirken federasyondan henüz kimsenin kendisiyle iletişime geçmediğini söyledi.

"KARİYERİMİ KORE'DE BİTİRMEK İSTERİM"

Konuya ilişkin Şenol Güneş, "3 yıl boyunca FC Seoul'ü çalıştırdım. Benim için çok mutlu anılarla doluydu ve kariyerimi Kore'de bitirmek isterim." dedi.

"BENİM İÇİN ŞANS OLUR"

Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na ilişkin, "70 yaşın üzerindeyim ve şu ana kadar iyi bir hayat yaşadım. Futbol kariyerimi en iyi şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul edebilirim. Böyle bir fırsatı verirlerse benim için bir şans olur." ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE'DE ÇALIŞMIŞTI

Şenol Güneş, Güney Kore'de düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda gösterilen başarılı performansın ardından 2007-2009 yılları arasında Güney Kore ekibi FC Seoul'u çalıştırmıştı.

Güneş, takımının başında 125 maça çıkarken 1.73 puan ortalaması yakalamıştı.