Sergio Ramos taraftarla kavga etti! Çılgına döndüren sözler

05 Ocak 2024 07:47 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 07:51

İspanya liginin (La Liga) 19. haftasında sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden Sevilla'da sinirler çok gergin. Düşme hattının 2 basamak üstünde bulunan Endülüs ekibinde efsane futbolcu Sergio Ramos maç sonrası taraftarla sert bir tartışma yaşadı.

"KAPA ÇENENİ"

Bilbao maçının ardından yayıncı kuruluş DAZN'a saha içinde röportaj veren Ramos, takımın bu sezonki gidişatı nedeniyle kendisine tepki gösteren bir taraftara sert sözlerle karşılık verdi. Ramos gelen tepkinin ardından taraftara, "Konuşuruz, biraz saygı gösterin! Saygı göster ve çeneni kapat!" diye bağırdı.

Tepkisini sürdüren tecrübeli savunma oyuncusu, "Her şeye katlanmak zorundasınız. İnsanların öfkesini anlayabiliyoruz" diyerek röportajı sonlandırarak sahayı terk etti.

3 TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİĞİ DE İŞE YARAMADI

Sevilla'da değiştirilen 3 teknik direktöre rağmen saha sonuçları istendiği gibi gitmiyor. Sezona Mendilibar ile başlayan Sevilla daha sonra Diego Alonso ile anlaştı. İspanyol ekibi 2 hafta önce ise Alonso ile yollarını ayırarak göreve Quique Sanchez Flores'i getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 puan toplayarak Avrupa kupalarına veda eden Sevilla, ligde de zor günler yaşıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, La Liga'nın 19 hafta geride kalırken 16 puan ve eksi 4 averajla ancak 16. sırada kendine yer bulabildi.