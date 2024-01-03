Sinan Gümüş'ün yeni adresi şaşırttı: 1. Lig yolcusu!

03 Ocak 2024 16:59 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 17:05

Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen ve bu sezon hiç süre alamayan Sinan Gümüş ile yollar ayrılıyor.

Ajansspor'da yer alan haberde, 29 yaşındaki hücum oyuncusuna Trendyol 1. Lig'in lideri Eyüpspor talip oldu. İstanbul ekibinin hem Antalyaspor ile hem de Sinan Gümüş ile temas kurduğu ve transferde önemli yol kat ettiği ifade edildi.

Deneyimli futbolcu için son kararı Arda Turan verecek.

AYRILIĞI BAŞKAN DUYURMUŞTU

Sinan Gümüş ile ilgili olarak transfer olasılığını Başkan Sinan Boztepe, açıklamıştı. Sinan Gümüş'ün hukuki sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Boztepe, "Ara dönemde kendisine kulüp bulabilirsek orta nokta bulabiliriz. Resmi olmayan teklifler var" demişti.

KADRO DIŞI KALDI

2019-2020 sezonunun devre arasında Genoa'dan Antalyaspor'a kiralanan ve gösterdiği başarılı performansla Fenerbahçe'ye transfer olan Sinan Gümüş, 2021-2022 sezonunun devre arasında Antalyaspor'a döndü.

İkinci döneminde beklenen performansı sergileyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, kadro dışı bırakıldı.

Bu sezon hiç süre alamayan Sinan Gümüş, geçen sezon 16, önceki sezon ise sadece 7 maçta forma giyebildi.