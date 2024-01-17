Sivasspor'dan Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak'tan kötü haber: Sezonu kapattı!

17 Ocak 2024 14:40 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:41

Trendyol Süper Lig ekibi Sivasspor'dan İngiltere Premier Lig temsilcisi Brentford'a transfer olan Yunus Emre Konak'tan kötü haber geldi.

ANTREMANDA SAKATLANDI

18 yaşındaki futbolcu antrenmanda girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonrası sakatlandı.

SEZONU KAPATTI!

Ajansspor'da yer alan habere göre; Yunus Emre Konak'ın üst ayak tendonu koptu. Genç oyuncunun 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

2029 yılına kadar Premier Lig ekibinin formasını giyecek genç futbolcu için Sivasspor'a 4.5 milyon Euro civarında bonservis ve bir sonraki satıştan da %10 pay verileceği öne sürülmüştü.

17 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

17 yaşındaki Yunus Emre Konak, bu sezon Sivasspor forması ile çıktığı 17 maçta 1 asist yaptı.