Son dakika! Müthiş maçta kazanan Cimbom oldu! Maç sonucu: Kasımpaşa 3-4 Galatasaray

17 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:09

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Son yılların unutulmayacak maçları arasına adını yazdıran mücadeleyi Galatasaray, 4-3 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Mauro Icardi(2), Mertens ve Vinicius kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları Aytaç Kara, Da Costa ve Mauro Icardi (kendi kalesine) kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımda Icardi bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi ekipte Winck 79. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 81'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa 43 puanda kaldı.

OKAN BURUK DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Sarı-kırmızılı takım, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Berkan Kutlu, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Abdülkerim Bardakcı, Ali Yeşilyurt, Hamza Yiğit Akman, Tanguy Ndombele ve Carlos Vinicius yer aldı.

BERKAN KUTLU STOPERDE

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizepor karşısında stoper olarak sahaya sürdüğü Berkan Kutlu'yu bu hafta da tercih etti.

Sezon başında İtalya'nın Genoa takımına kiralanan ancak ara transferde takıma dönen Berkan, Okan Buruk'un joker oyuncularından biri oldu.

Okan Buruk, bu sezon sol bekte de görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusuna, Kasımpaşa karşılaşmasında sol stoperde görev verdi.

BERKAN KUTLU 100. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın 2021 yazında Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından milli futbolcunun 100. karşılaşmasını kutladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KULÜBEDE

Sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında görev alamayan Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa karşılaşmasının kadrosunda yer aldı.

Son olarak ligin 27. haftasındaki Bitexen Antalyaspor maçında görev alan 29 yaşındaki stoper, 2 maçın ardından kadroya girdi.

GALATASARAYLI TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında da takımını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yerini alan Galatasaraylı taraftarlar, deplasman tribününü doldurdu. Taraftarlar ayrıca 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için "Bir destandır Çanakkale" ve "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir" pankartlarını tribüne astı.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmayı yerinde takip etti.

Montella'ya, analiz antrenörü Massimo Crivellaro da eşlik etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi.

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte altı pas önünde kafayı vuran Icardi, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı: 1-2.

50. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Galatasaray ceza sahasına giren Da Costa, Hajradinovic'e pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Muslera sağına uzanıp topu kontrol etti.

57. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara, Galatasaray kalesini cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın altı pas içine yaptığı ortayı kaleci Gianniotis ceza sahası dışına yumrukladı. Kerem Demirbay'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Gianniotis yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

77. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ounes'in altı pas önüne gönderdiği topu Da Costa ağlara yolladı: 3-2.

79. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun topla Kasımpaşa ceza sahasına giren Zaha, Winck ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verirken, Winck'e de kırmızı kartını gösterdi. 81. dakikada Galatasaray'da penaltıyı kullanmak için Icardi topun başına geçti. Icardi'nin kullandığı atışta sağına uzanan kaleci Gianniotis penaltıyı kurtardı.

83. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ziyech'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Icardi kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-3.

90. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Köhn'ün yaptığı ortayı arka direkte Vinicius kafa ile Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek şutunda top yan direkten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Vinicius topu ağlara yolladı: 3-4.

Galatasaray karşılaşmayı 4-3 kazandı.