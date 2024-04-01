01 Nisan 2024 17:38 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:41
Son dakika! Adana Demirspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi!
Son dakika haberi... Adana Demirspor, TFF'nin olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı sevklere itiraz etti.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF'nin olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı sevklere yönelik bir açıklama paylaştı.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor, TFF'nin Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaptığı tedbirsiz sevklere tepki gösterdi.
Fenerbahçeli futbolcular çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
ADANA DEMİRSPOR'DAN TFF'YE 6 SORU
Resmi hesabından 'Tedbirli açıklamamızdır' başlığıyla açıklama yayınlayan Adana Demirspor, TFF'ye 6 soru yöneltti.
İşte Adana Demirspor'un paylaşımı:
Kaynak: TGRT Haber