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01 Nisan 2024 17:38 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:41

Son dakika! Adana Demirspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi!

Son dakika haberi... Adana Demirspor, TFF'nin olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı sevklere itiraz etti.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Adana Demirspor&#039;dan TFF&#039;ye Fenerbahçe tepkisi!

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF'nin olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı sevklere yönelik bir açıklama paylaştı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor, TFF'nin Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaptığı tedbirsiz sevklere tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TFF'YE 6 SORU

Resmi hesabından 'Tedbirli açıklamamızdır' başlığıyla açıklama yayınlayan Adana Demirspor, TFF'ye 6 soru yöneltti.

İşte Adana Demirspor'un paylaşımı:

Kaynak: TGRT Haber
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