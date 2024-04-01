Son dakika! Adana Demirspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi!

01 Nisan 2024 17:38 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:41

Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF'nin olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili yaptığı sevklere yönelik bir açıklama paylaştı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor, TFF'nin Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaptığı tedbirsiz sevklere tepki gösterdi.

Fenerbahçeli futbolcular çarşamba günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TFF'YE 6 SORU

Resmi hesabından 'Tedbirli açıklamamızdır' başlığıyla açıklama yayınlayan Adana Demirspor, TFF'ye 6 soru yöneltti.

İşte Adana Demirspor'un paylaşımı: