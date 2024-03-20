Son dakika! Bayern Münih'te Sacha Boey depremi! Yine sakatlandı

20 Mart 2024 18:03 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:06

Devre arası transfer döneminde Alman ekibi Bayern Münih'in Galatasaray'dan 30 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Sacha Boey'den kötü haber geldi.

Sol arka uyluk kasın yırtık tespit edilen Fransız futbolcu sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

"SOL ARKA UYLUĞUNDA KAS YIRTIĞI OLUŞTU"

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada, "FC Bayern önümüzdeki birkaç hafta boyunca bek oyuncusu Sacha Boey'den yoksun olacak. Yeni kış transferinin Çarşamba günü antrenman sırasında sol arka uyluğunda kas yırtığı oluştu. Bu durum FC Bayern'in sağlık departmanı tarafından yapılan muayenenin sonucuydu. Kinsgley Coman ve Noussair Mazraoui meslektaşlarıyla birlikte antrenmanlara geri döndü" ifadeleri kullanıldı.