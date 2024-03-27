Son dakika! Dries Mertens sezon sonunda futbolu bırakacak mı? Resmen açıkladı

27 Mart 2024 17:39 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:46

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde kampa giren Galatasaray'da takımın yıldız orta saha oyuncusu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Mertens, bir gazetecinin, "Gösterdiği performansla takdir topluyor ama merak edilen tek şey Mertens seneye burada kalacak mı? Gelecek planı nedir?" şeklindeki sorusuna, son haftalarda bunu çok sıklıkla düşündüğünü belirtti.

"1 SENE DAHA DEVAM EDECEĞİM"

"Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 sene daha devam edeceğim." diyen Mertens, "Keyif aldığım bir meslek ve sürekli de oynuyorum. Bir ağrım sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha devam edeceğim gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Süre bulmasıyla ilgili konunun teknik direktöre sorulması gerektiğini belirten Mertens, takımın sürekli birlikte oynadığı zaman daha iyi performans gösterdiğini kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar elde ettiklerini düşündüğünü anlatan Mertens, "Oturmuş, birbiriyle oynayan bir takım vardı. Kendi açımdan baktığım zaman da devam edebileceğimi, iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

"FENERBAHÇE DE BİZİM GİBİ ÇOK GOL ATIYORLAR"

Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışının sorulması üzerine Mertens, "Onların da iyi durumda olmasından çok mutluyum. Onlar da sezon başında çok fazla ve iyi transfer yaptı. İyi maçlar çıkarttılar. Bizim gibi rakiplere korku veriyorlar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar. Biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyor ve maçları bırakmıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"SNEİJDER BURAYA GELDİĞİNDE 30 YAŞINDAYDI"

Bir gazetecinin, "Siz teknik direktör olsaydınız Mertens'i mi Sneijder'i mı Galatasaray'ın ilk 11'inde oynatırdınız?" şeklindeki sorusuna Mertens, "Sneijder' derdim. Buraya geldiğinde 30 yaşındaydı. Ben 30'da hala Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde Sneijder fit durumdaydı." yanıtını verdi.

42 MAÇTA 8 GOL-11 ASİST

Dries Mertens, Galatasaray formasıyla bu sezon 42 maçta süre aldı. Mertens, bu maçlarda 8 gol atarken 11 de asist yaparak takımına katkı sağladı.

Performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran deneyimli oyuncu, 2022'de sarı-kırmızlı takıma bedelsiz olarak imza atmıştı.

Mertens'in Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.