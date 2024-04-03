Son dakika! Fenerbahçe tarihi kararları KAP'a bildirdi!

03 Nisan 2024 18:59 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 19:56

Fenerbahçe, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımı ile katılmaya karar verdiklerini KAP'a bildirdi.

Sarı-lacivertliler önümüzdeki 2 sezon Türkiye Kupası'na yer almamak için hazırlıklara başladıklarını da bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"02.04.2024 tarihli Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurul üyelerinin oy birliği ile alınan yetki çerçevesinde;

1- Şirketimizce Türkiye Futbol Federasyonu'na 02.04.2024 tarihinde yazılan yazıda belirtildiği üzere; 2023 Süper Kupa müsabakasının tarihinin ertelenmesi ve yabancı saha hakem ekibi ile yabancı VAR hakemlerinin müsabakada görev alması yönündeki taleplerimizin kabul edilmemesi halinde;

7 Nisan 2024 Pazar günü oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U 19 takımı ile katılınmasına,2- Önümüzdeki sezondan itibaren iki sezon Türkiye Kupası'na katılmamak konusunda ilgili birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılmasına, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.