11 Nisan 2024 20:36 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 21:28
Son dakika! Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim maça devam edemedi
Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olduğu maçta Jayden Oosterwolde sakatlandı. Hollandalı oyuncu sedyeyle kenara geldi.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oldu.
OOSTERWOLDE SAKATLANDI!
Kanarya'nın ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadelenin 44. dakikadasın Jayden Oosterwolde, bir pozisyon sonrası topu dışarı atarak kendini yere bıraktı.
SEDYEYLE KENARA GELDİ
Yıldız futbolcu sedye yardımıyla oyundan çıkarken yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
Oosterwolde'nin durumu yarın çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
Kaynak: TGRT Haber