Son dakika! Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!

03 Nisan 2024 18:33 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 18:47

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlileri bekleyen cezalar...

Fenerbahçe, pazar günü Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik kararı resmen duyurarak, "U19 Takımımızla Urfa'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"YABANCI HAKEM VE UYGUN BİR TARİHE ERTELENMEZSE..."

Erol Bilecik sözlerinin devamında, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız. dedi.

"TARAFTARLARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

Bilecik, "Taraftarlarımız bize güvensinler. Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak." sözlerini kullandı.

"TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAYACAĞIZ"

Erol Bilecik, "Türkiye Kupası'ndan da affımızı isteyen bir çalışma planı yapacağız. Bayramdan sonra TFF'ye gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık. " dedi.