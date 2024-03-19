Son dakika! Fenerbahçe'den Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarına tepki!

19 Mart 2024 16:21 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:44

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trendyol Süper Lig'de geçen hafta oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

Görüntülerin tek tek incelendiğini belirten Bakan Tunç, "Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu" diyerek futbolculara da soruşturma açılabileceğinin sinyalini vermişti.

Tunç'un bu açıklamasına Fenerbahçe cephesinden tepki geldi.

FENERBAHÇE: "AÇIKLAMALARI ÜZÜNTÜ İLE TAKİP ETTİK"

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik.



Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; “Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.” sözleri

"EN UFAK REAKSİYON GÖSTERMEYEN TAKIMIMIZA HAKSIZLIK"

Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan,

Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.

"AÇIKLAMALAR BİZİ DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe’yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.

Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur."

BAKAN TUNÇ NE DEMİŞTİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında, "Olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu, soruşturma devam ediyor.

Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.

Bunu siyasete alet etmek bir kere hiç doğru değil. Bunu siyasete alet etmek bir kötü niyeti gösterir. Dolayısıyla ona da müsaade etmemek lazım. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor." ifadelerini kullanmıştı.