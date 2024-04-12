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12 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:30

Son dakika! Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması! Son durumu belli oldu

Son dakika haberi... Fenerbahçe, dün akşam Yunanistan ekibi Olympiakos ile oynana UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında sakatlanarak sedyeyle kenara gelen Jayden Oosterwolde'de menisküs yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Fenerbahçe&#039;den Jayden Oosterwolde açıklaması! Son durumu belli oldu

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber geldi.

Dün akşam Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan ve sedyeyle kenara gelen yıldız futbolcuda menisküs yırtığı tespit edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son dakika! Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması! Son durumu belli oldu - 1. Resim

SEZONU KAPATTI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jayden Oosterwoolde ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti.

Yıldız futbolcu sezonu kapattı.

Kaynak: TGRT Haber
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