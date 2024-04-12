Son dakika! Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde açıklaması! Son durumu belli oldu

12 Nisan 2024 13:29 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 13:30

Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber geldi.

Dün akşam Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanan ve sedyeyle kenara gelen yıldız futbolcuda menisküs yırtığı tespit edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında sakatlık yaşayan oyuncumuz Jayden Oosterwolde’nin MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde menisküs yırtığı teşhisi konulan oyuncumuzun tedavi programı planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

SEZONU KAPATTI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Jayden Oosterwoolde ameliyat olmak için İstanbul'dan ayrıldı ve Hollanda'ya gitti.

Yıldız futbolcu sezonu kapattı.