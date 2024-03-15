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15 Mart 2024 16:14 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:22

Son dakika! Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Son dakika haberi... UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint Gilloise'ı deviren temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Fenerbahçe&#039;nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu!

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint Gilloise takımın 3-0 yenerek tur kapısını aralamıştı.

Sarı-lacivertliler, dün akşam evinde oynadığı rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla istediği sonucu aldı ve çeyrek finale yükseldi.

FİNAL 29 MAYIS'TA ATİNA'DA!

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı finaldeki rakipleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurayla belli oldu.

Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde ilk maçlar 11 Nisan'da, ikinci maçlar 18 Nisan'da oynanacak.

Yarı final maçları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Turnuvanın final karşılaşması 29 Mayıs'ta Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

Son dakika! Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu! - 1. Resim

İşte Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri:

Olympiakos-FENERBAHÇE

Aston Villa-Lille

Club Brugge-PAOK

Viktoria Plzen-Fiorentina

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Aston Villa - Lille / Olympiakos - FENERBAHÇE
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK

Son dakika! Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu! - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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