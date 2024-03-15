Son dakika! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!

15 Mart 2024 00:30 - Güncelleme : 15 Mart 2024 01:37

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint Gilloise takımın 3-0 yenerek çeyrek final kapısını aralamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu akşam evinde oynadığı rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla istediği sonucu aldı ve çeyrek finale yükseldi.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde çeyrek ve yarı finaldeki rakipleri bugün çekilecek kurayla belli olacak. Kura çekiminde çeyrek final aşamasından itibaren seri başı olmayacak ve tüm takımlar birbiriyle eşleşebilecek.

Çeyrek final maçları ise 11 ve 18 Nisan'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri:

PAOK (Yunanistan)

Fiorentina (İtalya)

Viktoria Plzen (Çekya)

Aston Villa (İngiltere)

Club Brugge (Belçika)

Lille (Fransa)

Olympiakos (Yunanistan)