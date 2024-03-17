Son dakika! Kanarya, Trabzon'dan kayıpsız döndü! Maç sonucu: Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

17 Mart 2024 22:22 - Güncelleme : 17 Mart 2024 22:36

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası müthiş bir maça sahne oldu. Galatasaray ile kıyasıya bir zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertlilerin ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor skoru 2-2'ye getirse de son sözü Michy Batshuayi söyledi. Fenerbahçe zorlu karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin sayıları Fred(2) ve Batshuayi'den geldi. Trabzonspor'un gollerini Bardhi ve penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 79 yaptı ve Galatasaray'ı takibi sürdürdü. Trabzonspor ise 49 puanla 3. sırada kaldı.

TRABZONSPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde 5-1 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlığı geçen kaleci Uğurcan Çakır, Muhammet Tapa Tepe'den tekrar kaleyi devraldı. Bardhi'nin yerine Fernandez, Umut Güneş'in yerine de Enis Destan ilk 11'de görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, Hüseyin Türkmen ile Onuachu, sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmadı.

BARDHİ 10 MAÇ SONRA KULÜBEDE

Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Bakasetas’ın devre arasında takımdan ayrılmasından sonra Enis Bardhi takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olmuştu.

Bardhi, ligde 10 hafta sonra ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı.

ORSİC İLK KEZ KADRODA

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere'nin Southampton Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Hırvat sol kanat oyuncusu Mislav Orsic, sezon başında Slovenya’da gerçekleştirilen hazırlık kampında antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlık geçirmiş ve sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç bağ yaralanması tespit edilmişti.

Orsic, sakatlığının ardından 7 ay sonra ilk kez bir resmi maçta 21 kişilik kadroda yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Sarı-lacivertli takımda Avrupa maçında forma giyen Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Dzeko ve İrfan Can Kahveci görev yaptı.

İstanbul temsilcisinde Çağlar Söyüncü, Joshua King, Rordigo Becao ve Bonucci maç kadrosunda yer almadı.

"FİLİSTİN'E DESTEK, İSRAİL'E LANET" PANKARTI

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park tribünlerini doldurdu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe taraftarı tribüne alınmazken, misafir tribününde de ev sahibi taraftarlar yer aldı.

Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik görevlisi görev yaptı.

Trabzonspor taraftarları, kale arkası tribününde 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" yazılı dev pankart açtı. Tribünde Filistin ve Türk bayrakları yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.

45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)