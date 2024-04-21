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21 Nisan 2024 12:20 - Güncelleme : 21 Nisan 2024 12:22

Son dakika! Galatasaray-Pendikspor maçının yabancı VAR'ı belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın Pendikspor'u konuk edeceği mücadelenin yabancı VAR hakemi açıklandı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Galatasaray-Pendikspor maçının yabancı VAR&#039;ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Pendikspor maçının VAR hakemi Daniele Paterna oldu.

Peterna’ya AVAR olarak Onur Özütoprak, İbrahim Bozbey ve Koray Gençerler eşlik edecek.

MAÇI DİRENÇ TONUSLUOĞLU YÖNETECEK

Zorlu mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalarken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Kaynak: TGRT Haber
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