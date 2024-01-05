Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 05 Ocak 2024 14:26 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:46

    Son dakika! Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız forvetin bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu. İşte detaylar...

    Son dakika! Galatasaray&#039;a Mauro Icardi&#039;den kötü haber!
    Galatasaray, Mauro Icardi

    Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

    KONYASPOR VE SİVASSPOR MAÇLARINDA YOK!

    Mauro Icardi, pazar günü oynanacak Konyaspor ve deplasmandaki Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

    Yıldız golcünün Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yüzünde şişlik meydana gelmiş ve elmacık kemiğinin kırıldığı ifade edilmişti.

    Icardi, Beşiktaş derbisinde yaşadığı topuk sakatlığı sebebiyle uzun süre iğneyle sahaya çıkmıştı.

    Haberler>Futbol>Son dakika! Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!
    Etiketler
    GalatasarayMauro Icardi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...