Son dakika! Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

05 Ocak 2024 14:26 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:46

Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

KONYASPOR VE SİVASSPOR MAÇLARINDA YOK!

Mauro Icardi, pazar günü oynanacak Konyaspor ve deplasmandaki Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

Yıldız golcünün Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yüzünde şişlik meydana gelmiş ve elmacık kemiğinin kırıldığı ifade edilmişti.

Icardi, Beşiktaş derbisinde yaşadığı topuk sakatlığı sebebiyle uzun süre iğneyle sahaya çıkmıştı.