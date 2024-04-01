Son dakika! Galatasaray'dan PFDK tepkisi: "TFF boyun eğmiştir!"

01 Nisan 2024 23:02 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 23:31

TFF'nin bugün olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için yaptığı PFDK sevklerinin yankıları sürüyor.

Gün içinde Trabzonspor ve Adana Demirspor'un yaptığı sert açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Galatasaray da TFF'ye yönelik çok sert bir metin paylaştı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"TFF BİR KULÜBÜN VE ŞAHSIN BASKILARINA BOYUN EĞMİŞTİR"

"Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve kurulları, son 2 sezondur gerek saha içinde gerek saha dışında tamamen bir kulübün ve bir şahsın baskılarına boyun eğmiştir. Şımarık ve fütursuz bu şahsın, hukuku sürekli ayaklar altına almasına müsaade etmiştir. Gerek hakem hatalarında gerek disiplin sevklerinde verilen tüm kararlarda baskıya boyun eğmiş, hiçbir zaman adaletten yana tutum sergileyememiştir.

"BU YÖNETİCİLER FUTBOL TARİHİNDE KARA BİR LEKE OLARAK ANILACAK"

Futbolun sahanın içinde kalması için gereken adaleti hiçbir zaman tesis edememiştir. Bu yöneticiler ve kurulların, korku ve kaygıyla verdikleri tüm kararlar futbol tarihinde bir kara leke olarak anılacak ve toplum tarafından her zaman yargılanacaktır.

"VİCDANINIZA SIĞIYOR MU?"

Yine de bir umutla o koltuklarda oturan herkese soruyoruz: Hala orada olmak, görevinizi yapar gibi davranmak vicdanınıza sığıyor mu?"