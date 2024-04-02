Son dakika! Mauro Icardi'den Ali Koç'a cevap: "İyi uyuyacağız"

02 Nisan 2024 22:59 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olağanüstü genel kurulunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Açıklamalarında, Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'u hedef alan Ali Koç'a Hatayspor maçı sonrası Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'den cevap geldi.

ALİ KOÇ: "HER GECE YATARKEN BİZİ DÜŞÜN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz utanmadan televizyona çıkıyor, Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece olmamalıydı deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Zaten yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Sen 2-3 gün camianda popüler olabilirsin söylediklerinden dolayı ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince." ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDİ'DEN ALİ KOÇ'A CEVAP!

Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Mauro Icardi, yaptığı gol sevinciyle dikkat çekti.

Icardi maç sonu yaptığı açıklamada, "Biz maç maç gidiyoruz. Maç önünde kulüp ve başkanımız hakkında bazı yorumlar yapılmış onları duyduk. Biz dürüst bir takımız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bize saldırı olduğu zaman cevap vermeliyiz diye düşünüyorum. İyi uyuyacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu sözleri Erden Timur'u hedef alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap olarak yorumlandı.