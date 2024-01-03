Son dakika! Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

03 Ocak 2024 19:22 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 19:43

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, tecrübeli hakem Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemliği bıraktığı duyuruldu. Ayrıca TFF, Kalkavan'ın Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz"

https://twitter.com/TFF_Org/status/1742583232279814418

TRABZONSPOR: OPERASYON HAKEMİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kalkavan'ın sert sözlerle eleştirmişti. Doğan şu ifadeleri kullanıştı:

"Operasyonun sonuçlarını görmediğim sürece duruşumda bir değişiklik olmaz. TFF başkanın aldığı aksiyonların sonuçlarını görmemiz lazım. Bunları pozitif olarak görürsek, en büyük destekçileri biz oluruz. Çok uzun zamanları da yok. Bunu da belirttik. Mete Kalkavan konusu var, bize bir söz verilmişti. O sözden bir sapma oldu ve TFF, ocak ayında gerekeni yapacağını belirtti. Yaparlarsa yanlarından oluruz. Olmaz ise açıklamalarımıza devam ederiz."