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05 Nisan 2024 22:26 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:58

Son dakika! TFF'den Trabzonspor'un cezasına indirim!

Son dakika haberi... TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! TFF&#039;den Trabzonspor&#039;un cezasına indirim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü açıkladı.

Bordo-mavililere verilen 3 milyon TL'lik para cezası ise 448 bin TL olarak değiştirildi.

 

Kaynak: TGRT Haber
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