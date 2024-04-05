05 Nisan 2024 22:26 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:58
Son dakika! TFF'den Trabzonspor'un cezasına indirim!
Son dakika haberi... TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü duyurdu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü açıkladı.
Bordo-mavililere verilen 3 milyon TL'lik para cezası ise 448 bin TL olarak değiştirildi.
Kaynak: TGRT Haber