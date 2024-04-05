Son dakika! TFF'den Trabzonspor'un cezasına indirim!

05 Nisan 2024 22:26 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 22:58

Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti

Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti

Son dakika! Demeç savaşlarına TFF de katıldı! "Adalet değil ayrıcalık isteyen..."

Son dakika! Demeç savaşlarına TFF de katıldı! "Adalet değil ayrıcalık isteyen..."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü açıkladı.

Bordo-mavililere verilen 3 milyon TL'lik para cezası ise 448 bin TL olarak değiştirildi.