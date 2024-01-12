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12 Ocak 2024 12:30 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 12:58

Son dakika! Saldırıdan sonra ilk maçı: Hakem Umut Meler sahalara dönüyor

Son dakika... Hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü yapılacak İstanbulspor-Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: TGRT HABER
Son dakika! Saldırıdan sonra ilk maçı: Hakem Umut Meler sahalara dönüyor
Maç, Hakem

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Ligin 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler de 20. haftada yapılacak İstanbulspor-Konyaspor müsabakasında düdük çalacak.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler de 4 hafta aranın ardından 20. haftada yapılacak İstanbulspor - Konyaspor maçına atandı.

Süper Lig’de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

13 Ocak Cumartesi

13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu

13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

14 Ocak Pazar

13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek

19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Ocak Pazartesi

20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

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