Son dakika! Saldırıdan sonra ilk maçı: Hakem Umut Meler sahalara dönüyor
Son dakika... Hakem Halil Umut Meler, Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü yapılacak İstanbulspor-Konyaspor maçıyla yeniden sahalara dönecek.
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Ligin 15. haftasındaki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler de 20. haftada yapılacak İstanbulspor-Konyaspor müsabakasında düdük çalacak.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler de 4 hafta aranın ardından 20. haftada yapılacak İstanbulspor - Konyaspor maçına atandı.
Süper Lig’de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
13 Ocak Cumartesi
13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
14 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
15 Ocak Pazartesi
20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan