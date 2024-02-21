21 Şubat 2024 17:32 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 17:43
Son dakika! Süper Kupa maçının tarihi ve nerede oynanacağı resmen açıklandı!
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Yapılan açıklamada; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.
Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: TGRT Haber