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21 Şubat 2024 17:32 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 17:43

Son dakika! Süper Kupa maçının tarihi ve nerede oynanacağı resmen açıklandı!

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Süper Kupa maçının tarihi ve nerede oynanacağı resmen açıklandı!
Süper Kupa, TFF, Galatasaray, Fenerbahçe, Şanlıurfa

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada; "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." denildi.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: TGRT Haber
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