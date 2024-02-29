Son dakika! Süper Lig yayın ihalesi iptal edildi!

29 Şubat 2024 16:55 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 17:15

Mevcut yayıncı kuruluş ve Saran Medya'nın pazarlıklarda yer aldığı yayın ihalesinde iki kurumla da anlaşmaya varılamadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, beIN’den yıllık 200 milyon dolar istedi, bu teklif kabul görmedi. TFF, Saran’a ‘Kademeli olarak değil direkt olarak yıllık 150 milyon Euro verin’ dedi. İki istek de kabul görmedi.

Bu gelişme üzerine yayın ihalesi iptal edildi.

TFF RESMEN DUYURDU! YAYIN İHALESİ İPTAL EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır.

Yayın İhale Komisyonu'nun gelen teklifleri yetersiz bulduğu gerekçesiyle aldığı ihalenin iptaline yönelik tavsiye kararı, TFF Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Yayın İhalesi iptal edilmiştir.

2 MART TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLDİ

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereği Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için süre verilmiştir.

Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının kapsamı ve sağlanması gereken asgari şartlar hakkında bilgi almak isteyenlerin en geç 01.03.2024 saat 17.00'ye kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişime geçmeleri kamuoyunun bilgilerine duyurulur."