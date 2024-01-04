Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 04 Ocak 2024 13:55 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 14:01

    Son dakika! Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.

    Son dakika! Süper Lig&#039;de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
    Süper Lig, Hakem

    Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftası olan 19. haftada heyecan yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

    Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

    Süper Lig’de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

    Yarın
    17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay
    20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
    20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

    6 Ocak Cumartesi
    13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
    16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman
    19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
    19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın

    7 Ocak Pazar
    13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu
    16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
    19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan

    Haberler>Futbol>Son dakika! Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
    Etiketler
    Süper Lighakem
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...