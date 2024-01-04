Son dakika! Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Trendyol Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftası olan 19. haftada heyecan yarın, 6 Ocak Cumartesi ve 7 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.
Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig’de 19. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
17.00 Gaziantep FK - Pendikspor: Çağdaş Altay
20.00 Antalyaspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Arda Kardeşler
6 Ocak Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Hatayspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir - Adana Demirspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Burak Şeker
19.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Emre Kargın
7 Ocak Pazar
13.30 Kayserispor - Sivasspor: Alper Akarsu
16.00 İstanbulspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray - Konyaspor: Ali Şansalan