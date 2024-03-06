Son dakika! TFF duyurdu: Lig maçları YouTube'dan canlı yayınlanacak!

06 Mart 2024 10:52 - Güncelleme : 06 Mart 2024 11:51

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları için bir açıklama yaptı.

Federasyonun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada iki ligden birer maçın her hafta TFF'nin kurumsal YouTube hesabından canlı yayınlanacağı ifade edildi.

Canlı yayın için ilk testin Kastamonuspor-Sarıyer maçında yapılacağı kaydedildi.

YETENKLİ FUTBOLCULARIN TÜM DÜNYADA İZLENEBİLMESİ HEDEFLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de birbirinden yüksek mücadelenin olduğu maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor."

KASTAMONUSPOR-SARIYER MAÇI NE ZAMAN?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, Kastamonuspor ile Sarıyer bugün Kastamonu Gazi Stadyumu'nda 14.00'te karşı karşıya gelecek.

Müsabaka ilk canlı test yayını olarak TFF YouTube kanalında yayınlanacak.