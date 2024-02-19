Son dakika! TFF, VAR kayıtlarını açıklıyor! Resmen duyuruldu

19 Şubat 2024 14:37 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 14:49

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00'de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 26. Haftasının "SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI" 20 Şubat Salı günü (yarın) saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"SAHADA İNCELEME" AYRINTISI

TFF'den yapılan açıklamada, "Sahada inceleme yapılan VAR kayıtları" ifadeleri dikkat çekerken tartışmalara da neden oldu.

Taraftarların VAR konusundaki kafasındaki en büyük soru işareti tartışmalı pozisyonların incelemeye neden alınıp alınmadığı. VAR'dan hakeme uyarı gidip gitmediği ya da hakemin uyarıyı dikkate alıp almadığı konusundaki soru işaretleri son bulmayacak.

TFF'nin VAR kayıtlarını açıklaması önemli bir gelişme olarak yorumlansa da bu konudaki sorunu çözmeyeceği ve hakem tartışmalarında azalma beklentisinin gerçekleşmeyeceği ifade ediliyor.

TARAFTARLARDAN TEPKİ ÇEKTİ

"Sahada inceleme yapılan VAR kayıtları" ibaresi sadece hakemin VAR monitörünün başına geldiği pozisyonları kapsayacak.

VAR kayıtlarının bu şekilde açıklanması sosyal medyada tepki çekerken futbolseverleri tatmin etmedi.