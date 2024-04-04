Son dakika! TFF'den Süper Kupa açıklaması!

04 Nisan 2024 18:50 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 19:18

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), gündemi uzun zamandır meşgul eden Süper Kupa tartışmalarına son noktayı koydu.

TFF, Süper Kupa'nın 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

Federasyon, Fenerbahçe'ye yapılan 14 Nisan'daki Karagümrük maçının ertelenmesi teklifini Fenerbahçe'nin kabul etmediğini açıkladı.

TFF: "SÜPER KUPA 7 NİSAN'DA ŞANLIURFA'DA OYNANACAKTIR"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Nisan 2024 tarihinde yaptığı yazılı başvurusunda; "2023 Turkcell Süper Kupa maçı 23 Mayıs 2024 tarihinde, yabancı hakemlerin yönetiminde oynanmaz ise maça A Takımımız ile çıkmayacağız." ifadelerini içeren yazılı başvurusu ise A Millî Futbol Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları ve kamp programı göz önünde bulundurularak kabul edilmemiş ve maça MHK kadrosundan hakem ataması yapılmıştır. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce ilan edildiği üzere 7 Nisan 2024 Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

"FENERBAHÇE, KARAGÜMRÜK MAÇININ ERTELENMESİ TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ"

TFF, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçıyla ilgili de, "Kamuoyunda bilinenin aksine Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Finali'nde karşılaşacağı rakibi Olympiakos'un 7 Nisan 2024 tarihinde Yunanistan Süper Ligi'nde deplasmanda oynayacağı maçı ertelenmemiştir. Olympiakos'un Fenerbahçe ile oynayacağı iki maç arasında 14 Nisan 2024 tarihindeki maçı ertelenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da Fenerbahçe'nin Olympiakos ile oynayacağı iki maçın arasına denk gelen 14 Nisan 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın ileri bir tarihe ertelenmesi teklif edilmiş; Fenerbahçe ise TFF'nin bu teklifini kabul etmemiştir." denildi.