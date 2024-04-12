Son dakika! TFF'den yabancı hakem kararı! Resmen duyuruldu

12 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:25

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR tartışmalarına nokta koyabilecek bir harekete imza atmaya hazırlanıyor.

TFF, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini duyurdu.

BU HAFTA 3 MAÇTA YABANCI VAR OLACAK!

32. hafta itibariyle start verecek uygulamaya 3 maçla başlanacak. İşte o maçlar:

Ankaragücü - Gaziantep FK

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Alanyaspor - Galatasaray”

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Alanyaspor- Galatasaray”