Son dakika! Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki!
Son dakika haberi... PFDK'nın olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası verdiği cezalara bordo-mavili kulüpten sert tepki geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını duyurdu.
Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.
Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.
TRABZONSPOR'DAN KARARLARA SERT TEPKİ!
Bordo-mavili kulüp, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Trabzonspor'un paylaşımında TFF'ye yönelik olarak "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadeleri kullanıldı.
Bordo-mavililerin bu paylaşımı kısa süre içinde 10 binlerce beğeni alırken gündem oldu.