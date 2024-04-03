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Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:18

Son dakika! Trabzonspor'dan PFDK kararlarına sert tepki!

Son dakika haberi... PFDK'nın olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası verdiği cezalara bordo-mavili kulüpten sert tepki geldi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! Trabzonspor&#039;dan PFDK kararlarına sert tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını duyurdu.

Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi.

Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.

TRABZONSPOR'DAN KARARLARA SERT TEPKİ!

Bordo-mavili kulüp, PFDK kararlarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Trabzonspor'un paylaşımında TFF'ye yönelik olarak "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavililerin bu paylaşımı kısa süre içinde 10 binlerce beğeni alırken gündem oldu.

Kaynak: TGRT Haber
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